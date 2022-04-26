Сумські зоозахисники просять про допомогу Ситуація змушує терміново відкрити збір по акції "Шматочок м'яса для пухнастого друга".

М'ясо - не тільки смаколик для собак, це в першу чергу життєво необхідний інгредієнт у їх щоденному раціоні. Зараз із запасів залишилося майже нічого, розтягуємо задоволення, так би мовити, аби хоч пахло... Але для нас принципово важливо піклуватися про здоров'я та гарне самопочуття підопічних, тому така ситуація- прикро виключення, яке потрібно терміново виправити.

Хочу нагадати, що ми опікуємося близько 300 тваринами. Наша діяльність стає можливою тільки завдяки вашій підтримці. Кожного місяця саме на мясну продукцію витрачається близько 12-14 тисяч. Сума занадто велика для нас, особливо якщо зауважити, що брати її нізвідки від слова взагалі.

Дуже просимо про допомогу та надіємося буквально на кожного, хто прочитає цю публікацію.

Карта допомоги:

ПриватБ: 5168 7451 1643 8299

МоноБ: 4441 1144 4944 5640

Ілона Д.

PayPal: rudakova.nataliia.pavlivna@gmail.com

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ГРИВНЯХ

Найменування организации: ГО СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН

Код отримувача: 37052316

Назва банку СУМСЬКА фiлiя АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача UA083375460000026002060496997

#фіндопомога_стзт

Сумське товариство захисту тварин