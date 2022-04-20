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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Роменщина попрощалася з Героєм російсько-української війни Олександром Кононенком

23 квітня Роменщина попрощалася з Героєм російсько-української війни Кононенком Олександром Володимировичем.

Олександр народився в с.Калинівка Роменського району Сумської області
Навчався в Миколаївській школі Роменського району
Одразу після закінчення школи вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного у м.Львів
Для виконання обов'язків був розподілений до окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Невдовзі очолив самохідну батарею у складі бригади.
Після проходження тактичних навчань в 2017 році Олександр разом зі своїм підрозділом захищав Батьківщину у зоні антитерористичної операції на Донбасі. Пройшли не одну гарячу точку. Щоразу підрозділ Олександра Кононенка успішно виконував поставленні завдання і повертався до Кривого Рогу.
За мужність та звитягу Олександр був нагороджений відзнаками командувача об'єднаних Сил Збройних сил України "Ветеран АТО", "За мужність", "За звитягу та вірність", відзнакою начальника Генерального Штабу ЗСУ "Учасник АТО", почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеню.
Після повномасштабного вторгнення росії на територію України Олександр разом із рідною танковою бригадою знову опинився у найгарячіших точках війни.
13.04.2022 під час ведення бойвих дій поблизу Новотошківки Луганської області Олександр був важко поранений і евакуйований до м.Дніпро. Тиждень лікарі билися за його життя.
19.04.2022 заступник командира механізованого батальйону з артилерії капітан ЗСУ Кононенко О.В. помер від бойових поранень...
14 жовтня, в День українського козацтва, Олександрові виповнилося 27...
Маленький син залишився без татка, дружина - без чоловіка, родина втратила брата...
Україна втратила одного з найкращих своїх синів та захисників...

Общество
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