Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі 11 квітня Інформація, актуальна на сьогодні, 11 квітня.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»: амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00; ґамбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00; амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—14:00; амбулаторія (вул. Праці, 3; лікарі приймають у будівлі дитячої поліклініки та дорослої поліклініки лікарні № 4), 8:00-14:00. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»: амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—14:00; амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—14:00; амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00—14:00; амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—14:00. КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2), 8:00—16:00.