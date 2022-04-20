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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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МСК "Сумчанка" почав підготовку до відбіркового турніру Чемпіонату Європи

Після виступу на кубку європейських чемпіонів у дивізіоні “Трофі” МСК "Сумчанка" повернулась у місто Бра. Там дівчата почали підготовку до відбіркового турніру до Чемпіонату Європи. Він відбудеться у серпні.

Гру команди у місті Чернуско, де відбувався євротурнір, прокоментувала Суспільному головна тренерка сумської команди Світлана Макаєва. "Результатом дуже задоволена. Маючи тільки два тижні для підготовки дівчата підвищили свій рівень. Це було видно. Всі, буквально всі спеціалісти були здивовані таким результатом і такою грою".

"Сумчанка" відпочила кілька днів після кубку європейських чемпіонів у дивізіоні "Трофі". 21 квітня дівчата почали тренування – сумчанки провели бігову роботу. 22 квітня – ранковий крос і вечірній товариський матч з командою "Лоренцоні".

"Сумчанка", за яку у цьому матчі не грала низка провідних гравчинь, завершила гру внічию. Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Після трьох "сухих" періодів у складі "Сумчанки" Оксана Пономаренко та Каріна Леонова двічі виводили свою команду вперед, але італійки двічі зрівнювали рахунок. На наступний тиждень запланована ще одна товариська гра з командою "Лоренцоні".

Крім того, "Сумчанка" має пропозицію від німецьких та бельгійських команд. А на рівні збірної (яка сформована на базі із вихованок сумської хокейної школи) є підтримка від італійців.

"Буде надана допомога Олімпійським комітетом Італії як національній збірній. Але всі дівчата, звісно, хочуть додому. Дуже важко залишатися тут, уже важко себе налаштовувати. Мабуть, якби не відбірковий турнір до чемпіонату – то я б не змогла їх стримувати. Всі дуже скучають за Сумами, передають всім привіт", – розповіла головна тренерка МСК "Сумчанка" Світлана Макаєва.

 
Спорт
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