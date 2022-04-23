На Роменщині поліцейські відшукали малолітнього хлопчика та повернули додому Правоохоронці знайшли 13-річного зниклого аж у полі. Хлопчик так загрався, що не помітив, як покинув межі селища та заблукав.

Вчора близько о 19:30 до чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 33-річної липоводолинчанки про те, що її малолітній син гуляв біля двору, але додому так і не повернувся.

На місце події відразу ж виїхали липоводолинські поліцейські, які розпочали негайні пошуки зниклого. На допомогу працівникам поліції долучилися й небайдужі громадяни.

Так, протягом години в результаті пошукових заходів хлопчика знайшли цілим та неушкодженим. Останній просто гуляючи не помітив, як опинився за межами селища, де заблукав. На щастя, жертвою злочинних дій він не став, правоохоронці повернули його додому.