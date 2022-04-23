На Сумщині громадяни продовжують добровільно здавати незареєстровану зброю

Так, вчора до Конотопського районного відділу поліції звернувся 53-річний чоловік. Він вирішив добровільно видати зброю, а саме: автомат АК-47 та 90 набоїв калібром 7,62 мм до них.
Того ж дня, в Сумах до поліції звернувся 36-річний місцевий житель, який виявив бажання добровільно здати автомат АК-74. Всю зброю та боєприси працівники поліції вилучили.
Правоохоронці наголошують: звільнитися від кримінальної відповідальності можна лише добровільно здавши зброю та боєприпаси до поліції. Необхідно пам’ятати, що її зберігання без дозвільних документів, - це не тільки злочин, але і небезпека для оточуючих.
Поліція Сумщини