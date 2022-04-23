На Сумщині громадяни продовжують добровільно здавати незареєстровану зброю Протягом минулої доби двоє жителів області звернулись до поліції та добровільно здали автоматичну зброю та боєприпаси до неї.

Так, вчора до Конотопського районного відділу поліції звернувся 53-річний чоловік. Він вирішив добровільно видати зброю, а саме: автомат АК-47 та 90 набоїв калібром 7,62 мм до них.

Того ж дня, в Сумах до поліції звернувся 36-річний місцевий житель, який виявив бажання добровільно здати автомат АК-74. Всю зброю та боєприси працівники поліції вилучили.

Правоохоронці наголошують: звільнитися від кримінальної відповідальності можна лише добровільно здавши зброю та боєприпаси до поліції. Необхідно пам’ятати, що її зберігання без дозвільних документів, - це не тільки злочин, але і небезпека для оточуючих.

Поліція Сумщини