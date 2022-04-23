Сумські патрульні затримали чоловіка зі зброєю, який посеред ночі розгулював містом Патрулюючи вулицю Супруна, охоронці порядку виявили підозрілого чоловіка. Він йшов вулицею, розмахуючи автоматом та націлюючи його на вікна житлових будинків. Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Побачивши автівку патрульних, чоловік направив зброю на інспекторів. Далі завдяки злагодженим діям патрульні відділення тактичної підтримки затримали 48-річного чоловіка. У нього інспектори виявили автоматичну зброю АК-74, два магазини з набоями та багнет-ніж.

Для з’ясування всіх обставин, громадянина патрульні передали слідчим Сумського районного управління поліції. Наразі відомо, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Патрульна поліція Сумщини