Сумські патрульні затримали чоловіка зі зброєю, який посеред ночі розгулював містом

Побачивши автівку патрульних, чоловік направив зброю на інспекторів. Далі завдяки злагодженим діям патрульні відділення тактичної підтримки затримали 48-річного чоловіка. У нього інспектори виявили автоматичну зброю АК-74, два магазини з набоями та багнет-ніж.
Для з’ясування всіх обставин, громадянина патрульні передали слідчим Сумського районного управління поліції. Наразі відомо, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
Патрульна поліція Сумщини