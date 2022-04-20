Сумчани направили Харкову 7 тисяч пасок Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

Харкову від сумчан!

Сумчани направили вітання-допомогу Харкову! Місто вже багато днів обстрілює ворог, через що було зупинено роботу на заводах. Тому наші сусіди не мають можливості виготовити паски. З такою проблемою до нас звернулися колеги з Харківської міської ради.

Війна тільки ще більш яскраво продемонструвала нам єдність усього народу. Ми відразу зголосилися допомогти сусідам - 7 000 великодніх пасочок передали харків‘янам!

Ми, сумчани, на собі відчули, що таке бути в оточенні ворогом. Тому щодня тримаємо зв‘язок із Харківською міською радою, слідкуємо за новинами, молимося й просимо миру для наших друзів, колег та всієї України.

І дякую нашому підприємству «Сумська паляниця», що змогли збільшити потужності й виготовити смачні паски в найкоротші терміни!

Усім миру!