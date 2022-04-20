Відновлення Сумщини: що зробили за 22 квітня Інформація від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Сумах в районі вулиць Роменської та Спартака продовжуються роботи з обстеження житлових будинків, що постраждали під час авіаудару.

В Охтирському районі демонтують зруйноване бар'єрного огородження на автодорозі Р-46 Харків-Охтирка. Демонтували 92 погонних метра бар'єрного огородження, відремонтували 52 погонних метра.

У місті Охтирка продовжують благоустрій вул. Незалежності: прибирали завали біля міської ради, музею, центру зайнятості. Продовжуються прибирання території Соборного кладовища та завалів на території Охтирської ТЕЦ. Відремонтували водопровід по пров. Дачному, 6 - 8.

У Конотопському районі в селах Дептівка, Великий Самбір, Шевченкове, Раки відновлюють пошкоджені дахи житлових будинків.