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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:48161

Відновлення Сумщини: що зробили за 22 квітня

Інформація від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Сумах в районі вулиць Роменської та Спартака продовжуються роботи з обстеження житлових будинків, що постраждали під час авіаудару. 

В Охтирському районі демонтують зруйноване бар'єрного огородження на автодорозі Р-46 Харків-Охтирка. Демонтували 92 погонних метра бар'єрного огородження, відремонтували 52 погонних метра.

У місті Охтирка продовжують благоустрій вул. Незалежності: прибирали завали біля міської ради, музею, центру зайнятості. Продовжуються прибирання території Соборного кладовища та завалів на території Охтирської ТЕЦ. Відремонтували водопровід по пров. Дачному, 6 - 8. 

У Конотопському районі в селах Дептівка, Великий Самбір, Шевченкове, Раки відновлюють пошкоджені дахи житлових будинків.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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