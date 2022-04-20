Правоохоронці закликають сумчан бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».

Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят.

Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період.

Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно.

Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Також просимо дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.

СБУ