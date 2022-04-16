Сумська облрада звільнила першого заступника голови облради від ОПЗЖ

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Складаючи з себе повноваження, по-перше, хочу подякувати всім депутатам за ту спільну роботу, яку ми зробили за ці півтора року. Ми багато працювали над наповненням обласного бюджету й пошуком резервів його збільшення. Ми розвивали комунальні заклади. Ми розбудовували лікарні, заклади соціальної сфери. Ми виділяли кошти на оборону й правоохоронні органи. Ми детально підходили до кожного рішення.
По-друге, хочу висловити величезну вдячність голові обласної ради Віктору Федорченку. Я дуже радий, що мені довелося працювати з такою мудрою, виваженою, досвідченою людиною та професійним керівником.
По-третє, хочу подякувати своїм виборцям, які довірили мені представляти їх інтереси в обласному органі місцевого самоврядування. Я йду з посади, але залишаюся депутатом. Тому й надалі працюватиму над розв’язанням проблем жителів Сумщини.
Що стосується мене особисто, я постійно говорив і продовжую наголошувати: я готовий відповідати за всі свої вчинки! Я ніколи не давав підстав сумніватися в моїй проукраїнській позиції, засуджуючи військову агресію з боку росії. З першого ж дня вторгнення військ окупантів на нашу землю, я залишався в Сумах – займався волонтерством, був у складі ТрО. Зараз я продовжую знаходитись в добровольчому формуванні загону територіальної оборони і в подальшому планую захищати свою рідну землю також і у лавах Збройних сил України.
Я не буду, як дехто з місцевих політиків, намагатися зберегти свою посаду, прикриваючись ЗСУ. Всім відомо, що ці політики одягли військову форму задля фото й піару, а в той час сидять у партійному штабі в центрі міста і роз’їжджають обласним центром на власному авто, замість того, аби рити окопи й віддано захищати Україну.
Тому моє рішення – не сидіти на двох стільцях, а присвятити себе служінню українському народу і захищати державу від агресора.
Все буде Україна!" - написав він.