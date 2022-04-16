Сумська облрада звільнила першого заступника голови облради від ОПЗЖ Сьогодні депутати Сумської обласної ради проголосували за припинення повноважень першого заступника голови обласної ради Олександра Стрельченка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Складаючи з себе повноваження, по-перше, хочу подякувати всім депутатам за ту спільну роботу, яку ми зробили за ці півтора року. Ми багато працювали над наповненням обласного бюджету й пошуком резервів його збільшення. Ми розвивали комунальні заклади. Ми розбудовували лікарні, заклади соціальної сфери. Ми виділяли кошти на оборону й правоохоронні органи. Ми детально підходили до кожного рішення.

По-друге, хочу висловити величезну вдячність голові обласної ради Віктору Федорченку. Я дуже радий, що мені довелося працювати з такою мудрою, виваженою, досвідченою людиною та професійним керівником.

По-третє, хочу подякувати своїм виборцям, які довірили мені представляти їх інтереси в обласному органі місцевого самоврядування. Я йду з посади, але залишаюся депутатом. Тому й надалі працюватиму над розв’язанням проблем жителів Сумщини.

Що стосується мене особисто, я постійно говорив і продовжую наголошувати: я готовий відповідати за всі свої вчинки! Я ніколи не давав підстав сумніватися в моїй проукраїнській позиції, засуджуючи військову агресію з боку росії. З першого ж дня вторгнення військ окупантів на нашу землю, я залишався в Сумах – займався волонтерством, був у складі ТрО. Зараз я продовжую знаходитись в добровольчому формуванні загону територіальної оборони і в подальшому планую захищати свою рідну землю також і у лавах Збройних сил України.

Я не буду, як дехто з місцевих політиків, намагатися зберегти свою посаду, прикриваючись ЗСУ. Всім відомо, що ці політики одягли військову форму задля фото й піару, а в той час сидять у партійному штабі в центрі міста і роз’їжджають обласним центром на власному авто, замість того, аби рити окопи й віддано захищати Україну.

Тому моє рішення – не сидіти на двох стільцях, а присвятити себе служінню українському народу і захищати державу від агресора.

Все буде Україна!" - написав він.