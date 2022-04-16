Прокуратура домоглась тримання під вартою для чоловіка, який напав з ножем на перехожих Шосткинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом хуліганства із завданням ножового поранення потерпілому.

Подія сталась ввечері 7 квітня 2022 року в м. Шостка. 48-річний місцевий житель, попри заборону продажу алкогольних напоїв в умовах воєнного стану, перебував в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці. Більш того, він безпричинно почав чіплятися до незнайомих йому батька і сина, які проходили повз нього, та, діставши складний ніж, намагався ударити ним хлопця. Батько заступився за сина і отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани обличчя. Нападника вдалось зупинити завдяки втручанню небайдужих громадян та працівників поліції.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак слідчим суддею було прийнято рішення по обрання підозрюваному домашнього арешту в нічний час. На указане рішення було подано апеляційну скаргу, відтак за принципової позиції прокурора Сумським апеляційним судом підозрюваного узято під варту.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України, за скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура Сумщини