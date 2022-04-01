Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.
18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.
Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.
18 квітня завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.
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