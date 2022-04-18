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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30262

Поліція Сумщини інформує: особа, яка добровільна здала зброю, не підлягає кримінальній відповідальності

З третього квітня поточного року набрав чинності Закон України № 2150-ІХ «Про внесення зміни до статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв».

Зміни в законодавстві дозволяють не застосовувати судову процедуру та не визнавати особу підозрюваною і сприятимуть збільшенню кількості осіб, які добровільно здають органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Так, відповідно до частини третьої статті 263 Кримінального кодексу особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті

Зазначена норма законодавства є особливо актуальною для сьогодення через збройну агресію з боку Російської Федерації. Адже знайти зброю або боєприпаси це не рідкість, особливо у районах, які перебували під окупацією ворожих військ.

Поліція Сумщини звертається до громадян, які мають в незаконному обігу зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, та закликає здати її до найближчих відділів поліції. Звільнення від відповідальності за умови добровільної здачі зброї відбуватиметься автоматично та не потребуватиме рішення суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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