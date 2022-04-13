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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46302

У Сумах з'явиться «СпівДія хаб Суми»

На базі Молодіжного центру «Романтика» запрацює «СпівДія хаб Суми», що допоможе збору потреб та оперативної допомоги молоді.

Про це йшлося на зустрічі з представниками Міністерства молоді та спорту України, структурними підрозділами з питань молоді та спорту і керівниками «СпівДія» хабів стосовно організації їх діяльності у регіонах.

У обговоренні взяли участь начальник відділу молодіжної політики Тетяна САХНЮК та директор КУ «Молодіжний центр «Романтика» Світлана ЮРЧЕНКО. Головна увага стосувалася переорієнтуванню роботи молодіжної політики у зв’язку з війною в Україні та підтримку Мінмолодьспортом платформи «СпівдДія».

Заступник Міністра молоді та спорту України Марина ПОПАТЕНКО зазначила: «Найближчі декілька місяців або, можливо, і років молодіжна політика зазнає змін. Наша сфера, як і всі інші сфери державної політики, вже не будуть спрямовувати свої ресурси на напрями, які були актуальні до війни. Водночас я хочу наголосити на тому, що ми з вами й надалі маємо бути лобістами інтересів молоді на місцях та відстоювати напрям молодіжної політики, адаптовуючи його під нові суспільні виклики. Наразі наша сфера має свою вагому нішу у боротьбі з російським окупантом. Ми є тилом для наших військових, тилом, який має працювати для створення умов для цивільного населення, зокрема, молоді».

Керівник проєкту «СпівДія», голова Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ірина ТУЛЯКОВА презентувала можливості платформи «СпівДія» та напрями роботи, які будуть відкриватися у «СпівДія» хабах.

Платформа «СпівДія» (spivdiia.org.ua) – офіційний вебресурс, створений активною молоддю разом із Координаційним штабом з гуманітарних і соціальних питань Офісу Президента України для збору потреб та оперативної допомоги цивільному населенню. Завданням «Співдія хабів» є: підтримка цивільного населення, особливо молоді, щодо забезпечення її основоположних прав, надання психологічної та юридичної підтримки, супроводу та адаптації до життя під час війни, а також надання допомоги щодо підтримки, становлення, пошуку молодої людини в новій українській поствоєнній реальності.

Общество
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