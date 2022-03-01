Яку зарплату пропонують роботодавці Сумщини у квітні? З початку нинішнього року, незважаючи на військові дії, спричинені рашистами, роботодавці Сумщини запропонували обласній службі зайнятості майже 3,5 тисячі вакансій.

- Попри всі негаразди, які принесла війна, значну частину безробітних нам вдалося працевлаштувати. На сьогодні маємо 889 вакансій. Нині середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях - 8146 гривень щомісяця, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Відверто кажучи, місцевий підприємець ще надто скупий, тому безробітні не дуже щедро обдаровують його увагою, а продовжують шукати більш привабливу у фінансовому плані роботу.

Із мінімальною зарплатою пропонується 230 вакансій, із зарплатою від мінімальної до середньої в нашій області налічується 585 вакансій; вище середньообласної зарплати заявлено 74 вакансії.

Майже половину робочих рук потребують роботодавці м.Суми – 433 чоловіки. Тут, до речі, і зарплати дещо вищі, ніж у районах.

По кілька десятків працівників подали вакансії промисловці та аграрії Конотопа, Путивля, Конотопа, Шостки та Бурині.

Оперативні дані свідчать, що навантаження на одне вільне робоче місце у квітні цього року становить 6-7 чоловік.

ДОВІДКОВО

В умовах воєнного стану, для стабілізації економіки та підтримки малого та середнього бізнесу, вкрай важливим є фінансова допомога. Завдячуючи урядовим ініціативам - ухваленню відповідної Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331, роботодавці зможуть отримувати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Роботодавці Сумщини докладають зусиль, щоб продовжувати працювати та створювати робочі місця, у тому числі і для громадян, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії.