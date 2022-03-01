За 30 днів обстрілів Охтирки загинули 1 дитина та 30 цивільних 1 дитина та 30 цивільних загинули внаслідок обстрілів Охтирки впродовж 30 днів - прокурори ретельно фіксують кожен злочин окупантів

За процесуального керівництва Сумської обласної та Охтирської окружної прокуратур правоохоронними органами розслідується більше 50 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами порушень законів та звичаїв війни під час обстрілів м. Охтирка (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці РФ, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, упродовж 30 днів обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали м. Охтирки. Відтак пошкоджено та фактично зруйновано сотні житлових будинків, знищено об’єкти критичної інфраструктури. Водночас унаслідок обстрілів, за попередніми даними, загинуло 30 мирних жителів та 1 дитина - 7-річна Аліса.

Наразі прокурори разом зі слідчими ретельно фіксують кожен злочин, вчинений військовими РФ, задля притягнення винних до відповідальності.

Нагадуємо, військові злочини не мають строків давності.