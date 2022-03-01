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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:14315

За добу на Сумщині піротехніки ДСНС вилучили 111 одиниць вибухонебезпечних предметів

За минулу добу на Сумщині піротехніками ДСНС ідентифіковано та вилучено 111 одиниць вибухонебезпечних предметів.

12 квітня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) ідентифікували, вилучили та транспортували на сортувальний майданчик 111 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійські та реактивні снаряди, протитанкові міни і димову гранату. Вибухонебезпечні предмети було виявлено на Роменщині, Тростянеччині, Путивльщині, Сумському районі та в м. Тростянець.

Рятувальники вкотре закликають населення бути уважними та обережними та при виявленні таких знахідок не чіпайте їх, не намагайтесь перенести або розібрати, не користуйтесь засобами зв’язку поблизу, відійдіть на відстань не менше 100 метрів та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102, а також попередьте оточуючих про небезпеку.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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Право Вибухонебезпечні предмети Піротехніки
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