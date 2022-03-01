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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:24294

Понад 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 99, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Херсонській - 36, Запорізькій - 22, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
 
В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території с. Гавронщина Бучанського району Київської області, виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.
 
Також під час опрацювання території с. Гаврилівка Бучанського району Київської області виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.
 
8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в м. Маріуполь загинула півторарічна дівчинка.
11 квітня - черговий обстріл окупантами м. Харкова. Загинув 13-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.
Право Загиблі діти
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