Наразі для мешканців Сумщини немає потреби евакуюватися - Дмитро Живицький На кордоні із Сумською областю не спостерігається ударного угруповання російських військ для повторного вторгнення, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Справді, (російські – ред.) війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською областю – є: вони постійно переміщуються, передислокуються, їх то більше, то менше. Але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю, і сподіваємося, молимося і працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не сталося, і я переконаний, що вже ніхто не допустить, і ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", – сказав він у своєму відеозверненні.

При цьому Живицький зазначив, що наразі для мешканців регіону немає потреби евакуюватися.