Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі 10 квітня Інформація, актуальна на сьогодні, 10 квітня.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:

амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Праці, 3; у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4 консультує медична сестра. У разі необхідності лікарського огляду пацієнтів дорослого та дитячого віку можна звернутись до амбулаторій по вул. Іллінська, 48-50 та по вул. Ковпака, 7).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:

амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—14:00.

Для отримання медичної допомоги пацієнти дитячого віку з амбулаторії по вул. Сірка, 3 можуть звернутись до амбулаторію по вул. Привокзальна, 3А.