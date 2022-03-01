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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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177 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 176 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
 Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93,
Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
 
Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.
 
8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.
 
Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ.
 
9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.
 
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю
Право Загиблі діти
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