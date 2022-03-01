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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:41465

За «здобутки» армії РФ під час окупації Сумщини доведеться відповідати

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Військовослужбовці збройних сил російської федерації, перебуваючи з 24 по 27 березня 2022 року в селі Жигайлівка Охтирського району Сумської області пограбували два магазини, з яких викрали горілку, коньяк, шампанське, вино, тютюнові вироби (на суму 24 000 грн), м’ясні продукти та бакалійні вироби (на суму 70 000 грн), а також викрали апарат для приготування кави (30 000 грн) та електрочайник (200 грн).
Разом з цим, з Жигайлівської загальноосвітньої школи та будинку культури викрали офісну техніку, зокрема, комп’ютери, ноутбуки, принтери та інше.
Водночас під час окупації м. Тростянець особи, які називають себе військовослужбовцями РФ , незаконно заволоділи автомобілями марки ГАЗ 32213, двома УАЗами 3909, ВАЗ 21063 , які перебували на території одного з місцевих підприємств.

Право Порушення законів та звичаїв війни
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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