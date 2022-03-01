На Сумщині орки хазяйнували на елеваторі Поламані двигуни, захаращене сміттям приміщення та покинуті тіла – таку картину лишили після себе російські військові на зерновому елеваторі, що у селі В’язове на Сумщині.

Кореспонденти Суспільного відвідали підприємство та поспілкувалися із його працівниками.

Елеватор у селі працював більше пів року. Першу чергу елеваторного комплексу запустили наприкінці вересня 2021 року. Нині територія зерносховища розбита російськими військами.

З 25 лютого підприємство окуповували росіяни, розповідає працівник терміналу. Окрім купи сміття, залишили тіла своїх військовослужбовців. За словами чоловіка, трупи знайшли після відходу російської колони тиждень потому.

Село В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Говорити на камеру чоловік відмовився з особистих причин. Втім, показав намет, в якому жили російські солдати. Також додав: вони одразу почали трощити обладнання.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

З двигунів та трансформаторів, що забезпечували рух зерна по елеватору, окупанти витягли деталі, дещо забрали з собою, мідний дріт – кинули.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

"Познімали і обпалили ізоляцію, але не встигли забрати. Мідь… Не знаю чого. Тут немає ані моторедуктора, ані двигуна", - розповідає головний інженер Євген Сайко.

Загальну суму збитків поки не рахували. Інженер каже, щоб відновити лише оцей двигун, потрібно близько 1,5 млн гривень.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Окрім техніки ззовні, розтрощили й приміщення адмінбудівлі. Працівниця підприємства Алла Цілик прийшла на робоче місце вперше з моменту його захоплення.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Лабораторія мала бути стерильною, вона відповідала європейським стандартам, розповіла вона.

Також росіяни маркерами обписали стіни. Поруч залишили пам’ятку – про "гідність". Жінка говорить – залишили сліди не тільки по кабінетах. А й у її особистому щоденнику – цей зошит жінка залишила на робочому місці.

"26.02 Російські солдати, прочитали твій блокнот й раді за тебе". Й чекають на мене в Росії, стверджують, що приїхали з добром", - читає останній запис вона.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

І додає, що їй соромно, що колись розмовляла російською мовою.

"Я її знаю досконало. Я володію нею краще, ніж ті варвари і фашисти, які зайшли сюди. Які лишили свої написи з граматичними помилками. Мені соромно, що в мене так. Я буду вчити свою дитину виключно українській мові", - говорить пані Алла.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Коли розпочнеться відновлення підприємства – поки невідомо, каже жінка. Додає - після російської окупації на підприємстві неушкодженими лишились тільки квіти.

Елеватор у селі В'язове Конотопського району на Сумщині. 6.04.2022 р. Фото: Суспільне Суми

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