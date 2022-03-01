На Сумщині орки хазяйнували на елеваторі

Кореспонденти Суспільного відвідали підприємство та поспілкувалися із його працівниками.
Елеватор у селі працював більше пів року. Першу чергу елеваторного комплексу запустили наприкінці вересня 2021 року. Нині територія зерносховища розбита російськими військами.
З 25 лютого підприємство окуповували росіяни, розповідає працівник терміналу. Окрім купи сміття, залишили тіла своїх військовослужбовців. За словами чоловіка, трупи знайшли після відходу російської колони тиждень потому.
Говорити на камеру чоловік відмовився з особистих причин. Втім, показав намет, в якому жили російські солдати. Також додав: вони одразу почали трощити обладнання.
З двигунів та трансформаторів, що забезпечували рух зерна по елеватору, окупанти витягли деталі, дещо забрали з собою, мідний дріт – кинули.
"Познімали і обпалили ізоляцію, але не встигли забрати. Мідь… Не знаю чого. Тут немає ані моторедуктора, ані двигуна", - розповідає головний інженер Євген Сайко.
Загальну суму збитків поки не рахували. Інженер каже, щоб відновити лише оцей двигун, потрібно близько 1,5 млн гривень.
Окрім техніки ззовні, розтрощили й приміщення адмінбудівлі. Працівниця підприємства Алла Цілик прийшла на робоче місце вперше з моменту його захоплення.
Лабораторія мала бути стерильною, вона відповідала європейським стандартам, розповіла вона.
Також росіяни маркерами обписали стіни. Поруч залишили пам’ятку – про "гідність". Жінка говорить – залишили сліди не тільки по кабінетах. А й у її особистому щоденнику – цей зошит жінка залишила на робочому місці.
"26.02 Російські солдати, прочитали твій блокнот й раді за тебе". Й чекають на мене в Росії, стверджують, що приїхали з добром", - читає останній запис вона.
І додає, що їй соромно, що колись розмовляла російською мовою.
"Я її знаю досконало. Я володію нею краще, ніж ті варвари і фашисти, які зайшли сюди. Які лишили свої написи з граматичними помилками. Мені соромно, що в мене так. Я буду вчити свою дитину виключно українській мові", - говорить пані Алла.
Коли розпочнеться відновлення підприємства – поки невідомо, каже жінка. Додає - після російської окупації на підприємстві неушкодженими лишились тільки квіти.
Що відомо
Елеватор у селі В’язове Конотопського району Сумської області належить компанії "СТС", яка входить в групу TRANS TRADE HOLDING SA. Це група компаній, що займається трейдингом зі штаб-квартирою у Швейцарії.
Підприємство перебувало у процесі добудови другої черги й планувалося, що загальна ємність елеватора складе 100 тис. тонн.