На Охтирщині наводять лад після навали орків Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, підсумовуючи 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Охтирський район

Найбільш постраждалі громади у нас знаходяться саме в цьому районі, тож і роботи тут багато.

В самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків.

Продовжуються роботи по місту: розбирають завали та сміття після бомбардувань.

У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів.

А ще, відсьогодні відновлюється робота міської лікарні (так, це ту, що росіяни обстріляли з танків). З 9-00 до 12-00 у ній працюють рентген-кабінет та кабінет УЗД. Усі обстеження – за направленням сімейного лікаря.

На «шоколадній фабриці» продовжуються роботи з розчистки території: тут чимало замінованого, росіяни саме тут влаштували собі одне з місць перебування.

Енергетики працюють постійно, аби електроенергія була у всієї громади!

У Боромлі зявилася електроенегрія по всій території, окрім одного будинку на 5 квартир.

На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена. Цими випадками займається прокуратура.

Продовжується розмінування території громад. Будьте уважні, територія лишається небезпечною!