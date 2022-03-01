На Охтирщині наводять лад після навали орків

Охтирський район
Найбільш постраждалі громади у нас знаходяться саме в цьому районі, тож і роботи тут багато.
В самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків.
Продовжуються роботи по місту: розбирають завали та сміття після бомбардувань.
У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів.
А ще, відсьогодні відновлюється робота міської лікарні (так, це ту, що росіяни обстріляли з танків). З 9-00 до 12-00 у ній працюють рентген-кабінет та кабінет УЗД. Усі обстеження – за направленням сімейного лікаря.
На «шоколадній фабриці» продовжуються роботи з розчистки території: тут чимало замінованого, росіяни саме тут влаштували собі одне з місць перебування.
Енергетики працюють постійно, аби електроенергія була у всієї громади!
У Боромлі зявилася електроенегрія по всій території, окрім одного будинку на 5 квартир.
На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена. Цими випадками займається прокуратура.
Продовжується розмінування території громад. Будьте уважні, територія лишається небезпечною!