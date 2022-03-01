У Конотопі спишуть борги населення за комуналку за березень Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, підсумовуючи 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Трохи підсумків дня по районам Сумщини:

Конотопський район:

У Конотопі спишуть борги населення за березень Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення – розглядають. Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок, про це сьогодні заявив Артем Семеніхін, голова Конотопської громади.

В районі працюють над відновленням автобусного сполучення між громадами.

У селі Слобода, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС снаряд знешкодили, загрози населенню він не становить.