Поліція Сумщини попереджає громадян про мінну небезпеку на території області

Російські окупанти замінували понад 80 000 квадратних кілометрів території України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча рф забруднювала українську землю останні 8 років поспіль. І якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очистки потребувало близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч квадратних кілометрів території України», — зазначили в МЗС.

«Російські військові використовують заборонені протипіхотні міни, зокрема нового зразка, такі як ПОМ-3 («Медальйон»). Також більш відомі нам ОЗМ - 72, ПМН, МОН - 50, різного роду «розтяжки», зроблені на основі ручних гранат Ф-1, РГ – 5, міни сюрпризи МС- 3, та інші небезпечні боєприпаси, які реагують на коливання грунту від руху людей чи транспорту. Такі боєприпаси оснащені спеціальними датчиками цілі у вигляді сейсмодатчиків, які й приводять схований у грунті, воді чи траві боєприпаси у дію, - говорить начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш. - Окупанти масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло, транспорт, тіла загиблих людей і трупи тварин. Крім того, ворог мінує іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу діти».

Там де відбувалися бойові зіткнення, артилерійські та ракетні обстріли ще дуже багато тих боєприпасів, які не спрацювали. Це мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів, зустрічаються касети з ракет, які не розірвалися, самі ракети, гранатометні постріли, тощо. Все це таїть в собі смертельну небезпеку для оточуючих. І такі речі взагалі краще зовсім не чіпати, та навіть більше, - не варто до них навіть підходити.

Нагадуємо, що ходити і їздити місцевими дорогами, особливо польовими, лісовими, путівцями, стежками вкрай небезпечно. Тим більше навколо зон, де розташовувалися «орки». Вони, як правило мінували підходи до своїх місць розташувань, аби убезпечити себе від несподіванок з боку сил оборони України.

А ось вибухотехнік поліції знешкоджує осколкову протипіхотну міну МОН – 50, яка є вкрай небезпечною для оточуючих. Від таких на Сумщині вже загинула одна людина та кількох людей було важко поранено.

Правоохоронці радять громадянам у випадку виявлення мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів негайно повідомляти про це поліцію за телефоном 102, ДСНС за телефоном 101, або військових. Ні в якому разі не намагайтеся розмінувати територію самостійно. Це може бути вкрай небезпечно для вас та оточуючих. Розмінування це робота для професіоналів.

Відділ комунікації поліції Сумської області

