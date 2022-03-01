Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00256

Поліція Сумщини попереджає громадян про мінну небезпеку на території області

У Міжнародний день просвітництва з мінної небезпеки фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області нагадали правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Кількість жертв від них в Україні визначити неможливо.

Російські окупанти замінували понад 80 000 квадратних кілометрів території України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча рф забруднювала українську землю останні 8 років поспіль. І якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очистки потребувало близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч квадратних кілометрів території України», — зазначили в МЗС.

«Російські військові використовують заборонені протипіхотні міни, зокрема нового зразка, такі як ПОМ-3 («Медальйон»). Також більш відомі нам ОЗМ - 72, ПМН, МОН - 50, різного роду «розтяжки», зроблені на основі ручних гранат Ф-1, РГ – 5, міни сюрпризи МС- 3, та інші небезпечні боєприпаси, які реагують на коливання грунту від руху людей чи транспорту. Такі боєприпаси оснащені спеціальними датчиками цілі у вигляді сейсмодатчиків, які й приводять схований у грунті, воді чи траві боєприпаси у дію, - говорить начальник вибухотехнічної служби  ГУНП в Сумській області Олег Євлаш. - Окупанти масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло, транспорт, тіла загиблих людей  і трупи тварин. Крім того, ворог мінує іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу діти».

Там де відбувалися бойові зіткнення, артилерійські та ракетні обстріли ще дуже багато тих боєприпасів, які не спрацювали. Це мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів, зустрічаються касети з ракет, які не розірвалися, самі ракети, гранатометні постріли, тощо. Все це таїть в собі смертельну небезпеку для оточуючих. І такі речі взагалі краще зовсім не чіпати, та навіть більше, - не варто до них навіть підходити.

Нагадуємо, що ходити і їздити місцевими дорогами, особливо польовими, лісовими, путівцями, стежками вкрай небезпечно. Тим більше навколо зон, де розташовувалися «орки». Вони, як правило мінували підходи до своїх місць розташувань, аби убезпечити себе від несподіванок з боку сил оборони України.

А ось вибухотехнік поліції знешкоджує осколкову протипіхотну міну МОН – 50, яка є вкрай небезпечною для оточуючих. Від таких на Сумщині вже загинула одна людина та кількох людей було важко поранено.

Правоохоронці радять громадянам у випадку виявлення мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів негайно повідомляти про це поліцію за телефоном 102, ДСНС за телефоном 101, або військових. Ні в якому разі не намагайтеся розмінувати територію самостійно. Це може бути вкрай небезпечно для вас та оточуючих. Розмінування це робота для професіоналів.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумські поліцейські розшукали безвісти зниклу 16-річну дівчину
Сегодня 15:18
Два сумські комунальні автобуси постраждали під час евакуації «гуманітарними коридорами»
Сегодня 15:05
У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)
Сегодня 14:50
У Шостці поліцейські оперативно розшукали двох малолітніх дітей
Сегодня 14:44
Поліція Сумщини попереджає громадян про мінну небезпеку на території області
Сегодня 14:00
У Ромнах рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку (ВІДЕО)
Сегодня 13:19
Міськводоканал Сум відновлює прийом громадян
Сегодня 12:48
Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди рашистів минулої доби
Сегодня 12:18
Департамент соціального захисту населення своєчасно опрацьовує документи
Сегодня 11:41
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.