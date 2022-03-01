У Ромнах рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку (ВІДЕО)

На гасіння було направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило стіни кімнати на площі до 10 кв. м, перекриття на площі до 8 кв. м та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення, вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. Існувала загроза поширення вогню на інші чотири кімнати, які розташовувалися на другому поверсі будинку.
О 12:40 загоряння локалізували, о 12:55 витративши на гасіння близько 1,5 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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