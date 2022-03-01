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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Колишня біатлоністка-збірниця з Глухова звинуватила президента ФБУ у підігрування росіянам

Глухівчанка Крістіна Ковальова звинуватила президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака у більшій прихильності до колишніх російських біатлоністок, які нині витупають за Україну, ніж до наших.

“В первый день вторжения Брынзак лично вывез русских спортсменов на территорию РФ. Сейчас предлагает им вернуться и организовывает оплачиваемые сборы +высокую заработную плат

Нашим же биатлонистам, находящимся в части (нацгвардии), предлагает сделать сборы, с дальнейшим участием в соревнования за ЛИЧНЫЙ СЧЁТ СПОРТСМЕНОВ!!!!!

Что происходит с этим миром? :( Будучи мастером спорта по биатлону, за 12 лет тренировок и 4 года в юниорской сборной, я думала, что чему-то удивиться уже будет сложно… Но вы находите способы!

Пускай война накажет именно таких! Если Россия пришла нас освободить- освободите нас от таких управителей! В части находится моя близкая подруга, которую на момент вторжения завезли на Украину и бросили на западной, без какого либо указания дальнейших действий, вынуждена была искать сама где и у кого «переждать». Что интересно, даже не попав домой к матери, получила приказ от руководства отправиться в воинскую часть. Эту страну точно не победить… :(“, – написала вона у фейсбуці, перепостивш допис Василя Покотильця щодо брехні Бринзака щодо ексросіянок:

“В інтерв’ю Суспільне Спорт [https://cutt.ly/0D5fXrS] Володимир Бринзак повідомив: “Більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в росії на момент початку війни і наразі підтримують фізичну форму там.”

Щоправда ця інформація НЕ відповідає дійсності. На території росії перебувала лише Дар’я Сідорова, яка перейшла у збірну України влітку 2021 року.

А ось Катерина Бех, Оксана Москаленко, та Ольга Абрамова, та сама “більшість”, перебували на зборі в…. Сянках, і у день вторгнення у терміновому порядку покинули територію України. Війну засуджує лише Ольга Абрамова, яка неодноразово виставляла сторіс про події в Україні. Територію України НЕ покинули лише Надія Бєлкіна, яка приєдналась до лав ЗСУ (браво, Надя!) і Анастасія Рассказова, яка зараз централізовано виїхала з іншими українськими біатлоністами у Словенію.Екс-білоруска Дар’я Блашко пережила ПЕКЛО у Чернігові, ледь вирвалась із зони бойових дій. Зараз знаходиться у Словенії, де активно допомагає українській армії. Дякуємо, Даша!

Виникає питання: Володимир Бринзак, НАВІЩО БРЕХАТИ У ЧАС, КОЛИ ЙДЕ ВІЙНА, І ЗА БОЖЕВІЛЬНІ ІДЕЇ ДИКТАТОРА ГИНУТЬ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ?! Чи ви думали, що українські біатлоністи замовкнуть? НІ, НІХТО МОВЧАТИ НЕ БУДЕ: це була остання крапля!”

Спорт
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