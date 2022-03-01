На Сумщині піротехніки ДСНС продовжують роботу із розмінування територій, постраждалих від російського вторгнення Щоденно піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) проводять роботи із розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів, територій Сумської області, які постраждали від ворожої окупації, зокрема Охтирщину та Тростянеччину.

Так, за минулу добу піротехніки під час відпрацювання житлового сектору м. Тростяцень виявили та транспортували для подальшого знищення різноманітні боєприпаси від протипіхотних мін та розтяжок до снарядів від реактивних систем залпового вогню.

Тому, рятувальники вкотре закликають громадян бути уважними та обережними, не чіпати незнайомих предметів, не намагатись їх підняти та перенести, а тим більше розібрати. Під час переїзду між населеними пунктами рухайтесь тільки тими дорогами, якими вже пройшла техніка.

При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета негайно повідомляйте Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Національну поліцію за номерами 101 та 102 і пам’ятайте Ваша безпека у Ваших руках!