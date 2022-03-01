На Конотопщині рашисти обстріляли селян: один чоловік загинув Унаслідок обстрілу окупантами мирних жителів Конотопського району один чоловік загинув, двоє отримали поранення - розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення 31 березня 2022 року близько 16 год під час руху колони умисно з автоматичної зброї обстріляли мирних жителів смт Дубов’язівка Конотопського району, внаслідок чого вогнепальні поранення отримали троє чоловіків, один з яких - 35-річний Олександр загинув.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини