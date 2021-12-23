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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:18296

Сумчанин дома выращивал коноплю элитных сортов

В Сумах полицейские разоблачили мужчину в выращивании наркосодержащих растений и хранении наркотических средств.

Сегодня работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции, при силовой поддержке ТОР УПП в Сумской области, во время обыска по месту жительства 33-летнего мужчины, обнаружены насаждения конопли и наркотическое средство «каннабис».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники полиции получили информацию о том, что один из жителей областного центра по месту жительства в специально оборудованном помещении выращивает коноплю. Поэтому для проверки пришли к нему с санкционированным обыском. В ходе которого информация подтвердилась.

Во время обыска правоохранители нашли в квартире мужчины три растения конопли элитных сортов, которые выращивались в горшках в искусственно созданных условиях. Сумчанин даже обустроил для них капельный полив.

По словам мужчины, выращивал их для собственного обихода. Кроме того, в комнате полицейские нашли еще и наркотическое средство «каннабис» и устройство для его употребления. Все найденное сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о возможном сбыте наркотического средства, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Каннабис Конопля Наркотики
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