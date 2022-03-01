Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 04:11218

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію в області 1 квітня

Посадовець підбив підсумки 37 дня повномасштабного вторгнення рашистів в Україну.

Друзі, відеозвернення буде вже завтра! 
 
Продовжуємо піднімати звільнені громади. 
Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни! Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання працюємо далі і по інших громадах. 
 
Орки бушують від Білопілля до Конотопу.
Правда не довго цьому тривати! 
Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу! 
 
Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо! 
Найтемніша ніч - перед світанком. 
 
Сьогодні провели зустріч з представниками промислових підприємств. Відновлюємо економіку, виробництво! 
Усі працюємо як "єдиний кулак" і підтримуємо один одного. 
 
Приємно що на звільнених територіях де вчора були орківські танки вже їдуть наші мирні трактори та сівалки!  Не дивлячись на на що - будемо сіятися! 
Око радіє, на дворі та на душі теплішає! 
Наша перемога вже скоро! 
 
Слава Україні! 
Слава Героям!
 
З нами Бог! 
За нами Україна! 
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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