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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:56273

Безробітних Сумщини можуть залучити до суспільно корисних робіт

Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний повідомляє, що про це йдеться у другому пункті першої частини статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 року №389-VIII.

Зокрема, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб та залучати їх до суспільно корисних робіт.

Відповідно до цього закону безробітних осіб:

- залучають до короткострокових трудових обов'язків (оборонного характеру, з ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру, наслідків ситуацій воєнного характеру тощо);

- залучають до трудової повинності без їхньої обов'язкової згоди;

- які не підлягають призову на військову службу та не мають обмежень за віком і станом здоров'я, залучають до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану;

Якщо безробітний відмовиться від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану без поважних причин (які підтверджуються відповідними документами), його реєстрацію у службі зайнятості буде припинено.

Посадовець наголошує: обов’язок кожного мешканця нашої області боронити Україну та працювати там, де в цьому є потреба. Він закликає усіх до виконання громадянського обов’язку й виконання вимог працівників служби зайнятості щодо забезпечення робочими руками підприємств-замовників суспільно корисних робіт. Україна понад усе!

Экономика
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