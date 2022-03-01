У Глухові агресивний водій кидався на поліцейського У Глухові правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив злісну непокору законним вимогам поліцейського.

Подія сталася на одному з блокпостів поблизу Глухова. Під час несення служби поліцейські зупинили автомобіль Nissan, за кермом якого перебував 29-річний житель села Шевченкове. Водій не тільки не надав для перевірки свої документи та транспортний засіб, що передбачено в правилах проїзду блокпостів у період воєнного стану, а й став висловлювати в адресу правоохоронців погрози. Після цього зловмисник навіть вдарив одного з поліцейських у груди.

Для затримання агресивного водія працівникам поліції довелося застосовувати спеціальні засоби.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.