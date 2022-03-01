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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Про ситуацію на Сумщині за минулу добу

Повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Військові рф вивозять наших жителів в інші області і влаштовують допити.
Так, автомобіль місцевого мешканця зупинили на одному з блокпостів Конотопського району. Окупанти почали перевірку документів та автомобіля, а після цього витягли його з власної машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області. Там надягли наручники, роздягли і довго тримали біля сіновалу на холоді. Пізніше, погрожуючи вбивством, почали допитувати про саме місто Конотоп та позиції ЗСУ в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини, віддали одяг і повернули телефон без сім-карти.
 
Ще одна ситуація нещодавно трапилась у Путивлі. Там військові рф взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною «Фіат Сієна» ВМ8956АТ.
 
Учора в одному з сіл Буринської громади, колона російської техніки наїхала на сім'ю мирних жителів, які йшли узбіччям дороги! 
Батька сім'ї не вдалося врятувати, чоловік помер від травм у лікарні. Ще двоє — жінка та дитина знаходяться у медичному закладі з переломами та забоями. Дитині зробили операцію. 
 
Учора і позавчора до сумської лікарні доставляли постраждалих мирних жителів Тростянця. Місто було в окупації, лікарня останні дні не працювала і травмованих довгий час не могли доставити на лікування до інших міст.
Зокрема, одна жінка отримала проникаюче осколкове поранення під час артобстрілу військовими рф ще 9 березня. Іншу — поранило осколком шість днів тому. Обом постраждалим надали медичну допомогу. По місту продовжують збирати поранених.
 
Також, учора, орки вчергове обстріляли будинки мирних жителів Сумщини. Постраждали люди з Лебедина, Великої Писарівки, Олександрівки та Великого Самбору. У них пошкоджені помешкання після обстрілів військами рф. 
 
Сьогодні, під час повітряних тривог по Сумщині, російська ворожа армія обстріляла наші території ракетами «повітря-земля» та скинула авіабомби. Усі прильоти — Сумський район.
Общество
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