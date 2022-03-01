Поліція Буринщини розслідує воєнний злочин Вчора в селі Чумакове внаслідок наїзду військовою технікою загинула одна людина, ще дві постраждали.

Правоохоронці встановили, що сім'я з трьох осіб, серед яких одна неповнолітня дитина, рухались по вулиці пішки з с. Чумакове до с. Чаплище. В цей момент на них було здійснено наїзд ворожою військовою технікою, яка рухалася у попутному з ними напрямку.

Потерпілих було доставлено до Буринської центральної лікарні, де 33-річний чоловік від отриманих травм помер. 31-річна жінка та 15-річний хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості та наразі знаходяться на лікуванні.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, що з початку війни на території Конотопського району зафіксовано 12 фактів вбивств ворожими військами мирних мешканців.