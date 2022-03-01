Сумські чиновники кажуть, що стурбовані захмарними цінами у місті У Сумах продовжують працювати над забезпеченням цінової стабільності в громаді, повідомляє Сумська міська рада.

З минулого тижня в Сумах працює робоча група зі здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності на території Сумської міської територіальної громади.

Чотири підгрупи, у складі яких є представники міської влади, Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Державної служби з лікарських засобів та контролю за цінами, Бюро економічної безпеки в Сумській області, Головного управління Державної податкової служби в Сумській області, здійснюють постійний контроль за роздрібними цінами на низку продуктів харчування і лікарських засобів, пальне. Тобто, на ті товари, на які у період воєнного стану граничний рівень торговельної надбавки не може перевищувати 10% від ціни постачальника.

У вихідні проводили перевірки цін на сумських ринках, безпосередньо під час яких відбувалося зменшення цін у відповідності до встановлених граничних рівнів.

Про результати роботи керівники підгруп звітують керівництву громади, йдеться в повідомленні.