У Охтирці рятувальники допомогли літній жінці, яка потребувала медичної допомоги 27 березня о 18:10 відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги по вул. Некрасова у м. Охтирка.

За попередніми даними, до правоохоронців зателефонували жителі міста, що знаходяться в евакуації та повідомили, що вони не можуть додзвонитися до своєї родички, 1953 р.н. При виїзді працівників поліції на місце, господарка приватного житлового будинку двері не відчиняла. Рятувальники, які прибули за викликом, спецінструментом відчинили двері. Літня жінка лежала на підлозі у кімнаті. Рятувальники разом з медпрацівниками перенесли її до карети «швидкої», яка доправила жінку до лікарні.