Сумські правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю, боєприпаси Вчора, близько 21.30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Сумах в одному із дворів чутно стрільбу.

На місце події негайно виїхали співробітники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

На місці події було виявлено чотирьох чоловіків 28, 31, 34 та 48-ми років зі зброєю, які знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські вилучили у них 5 автоматів АК-74, тротилову шашку та запал для детонації, 4 гранати Ф-1, розтяжку, 3 багнет-ножі та 2 димові шашки.

Даних громадян було доставлено до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин події. Діям правопорушників буде дана відповідна правова кваліфікація.