Сумські правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю, боєприпаси

На місце події негайно виїхали співробітники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
На місці події було виявлено чотирьох чоловіків 28, 31, 34 та 48-ми років зі зброєю, які знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські вилучили у них 5 автоматів АК-74, тротилову шашку та запал для детонації, 4 гранати Ф-1, розтяжку, 3 багнет-ножі та 2 димові шашки.
Даних громадян було доставлено до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин події. Діям правопорушників буде дана відповідна правова кваліфікація.
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