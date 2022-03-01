Інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен не відповідає дійсності Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертає увагу громадян, що поширена інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен на фасадах багатоповерхових будинків не відповідає дійсності.

Національна рада закликає не поширювати неперевірену інформацію та не спонукати громадян до демонтажу супутникових тарілок, які в умовах війни є найбільш надійним способом отримання телесигналу.

Те, що супутникові тарілки не несуть загрози мешканцям багатоповерхівок, підтвердив провідний провайдер країни Viasat. «На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні, на відміну від інших технологій, що залежать від наземних станцій та передавачів і, на жаль, піддаються ризику ураження ворожими силами», – наголосили представники провайдера.

Крім того, експерти з надання телекомунікаційних послуг пояснили: «Супутникові антени (тарілки) – це обладнання для приймання телевізійного сигналу від супутників, вони мають лише таке вузькоспрямоване технічне призначення і не впливають на притягування або коригування польоту ракет, літаків чи іншої ворожої техніки. Поверхня відбивання супутникової антени набагато менша, ніж поверхня горизонтальних залізних або жерстяних елементів на будинках (піддашків, парапетів на вікнах та балконах). Крім того, конструкція антени така, що все випромінювання, яке потрапляє на її поверхню, збирається у фокусі і не перевідбивається у простір, тобто їх вплив на радари значно менший, ніж зазначених пласких елементів».

Національна рада наголошує, що ворог постійно робить спроби заволодіти не лише землями України: регулярно здійснюються атаки на інфраструктуру телекомунікаційних мереж.

Тож, Нацрада закликає, не робити необдуманих вчинків, що будуть на користь окупанту. Якщо є можливість дивитися супутникове телебачення, налаштовувати антени на українських мовників.