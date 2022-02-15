На блок посту в Сумах зупинили авто з наркотиками

Під час візуального огляду транспортного засобу правоохоронці виявили три зіп-пакети з невідомою речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб.
Працівники поліції знайдене вилучили та найближчим часом направлять на експертне дослідження, за результатами якого буде прийнято остаточне рішення.
Наразі за даним фактом у Сумському районному управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".
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