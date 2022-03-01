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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:48223

Перший Сумський гуманітарний штаб: як отримати допомогу

Відділення Перший Сумський гуманітарний штаб працює з питання харчування військовослужбовців та ТрО та точкова видача гуманітарної допомоги незахищеними верствами населення, (малозабезпечені родини, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, одинокі матері, ветерани тощо) при наявності відповідних документів.

Правила видачі: У вівторок та п'ятницю у порядку живої черги ми видаємо 200 талонів та окремо записуємо 50 матусь для отримання памперсів та дитячого харчування. Записуємо на список людину, яка хоче отримати продовольчий пакунок.
Наступні два дні ми збираємо ці 200+50 пакунків та обдзвонюємо людей, запрошуємо прийти і отримати.
Допомогу можна отримати 1 раз на два тижні. Якщо людина вистояла в черзі, записалась, а ми перевіривши по базі визначили, що вона отримала пакунок минулого тижня, ми не зателефонуємо, це означає, що вона просто забрала шанс на отримання гуманітарної допомоги у іншої людини.

Графік работи - з 9:00 до 15:00.
Адреса: вул. Воскресенська, 16.

Відділення у межах наявних фондів видає гуманітарну допомогу громадянам, фіксуючи наявність відповідного документу.

Якщо людина не може прийти сама, може прийти родич, сусід, але з документами отримувача або фото.

Памперси в наявності усіх розмірів.

Ліки не видаються.

Общество Гуманітарна допомога
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