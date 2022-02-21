Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:17531

На Сумщині окупанти викрали комп'ютерну техніку з навчальних закладів

Викрадення майна окупантами з навчальних закладів у районі воєнних дій на Сумщині - розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом протизаконного знищення та відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій (ч. 1 ст. 433 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації під час окупації населених пунктів Краснопільської об’єднаної територіальної громади пограбували низку державних установ, зокрема обікрали навчальні заклади, звідки забрали комп’ютери, ноутбуки та відеокамери, а також зламали меблі та розбили вікна у приміщеннях.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине полицейские на горячем поймали злоумышленника на незаконной добыче песка
23.02.2022 14:08

На Сумщине полицейские на горячем поймали злоумышленника на незаконной добыче песка

Вчера в дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи одного из сел Роменского района неизвестный...

В Ахтырке вор-рецидивист обокрал предприятие
22.02.2022 18:29

В Ахтырке вор-рецидивист обокрал предприятие

Следователями Ахтырского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении кражи имущества из...

На Сумщине изъяли автомобиль с древесиной и бензопилы за незаконную порубку леса
22.02.2022 16:00

На Сумщине изъяли автомобиль с древесиной и бензопилы за незаконную порубку леса

На Роменщине на месте незаконной заготовки леса полицейские обнаружили группу мужчин, которые погрузили на грузовик спиленную древесину....

В Ахтырщине мужчина обокрал знакомых
22.02.2022 15:30

В Ахтырщине мужчина обокрал знакомых

Работники полиции разоблачили ранее судимого мужчину, который проник в дом знакомого и похитил чужое имущество. Однако остаться незамеченным ему не...

В Шостке полицейские раскрыли кражу из дома с убытком почти на миллион гривен
21.02.2022 09:52

В Шостке полицейские раскрыли кражу из дома с убытком почти на миллион гривен

В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий оперативники Шостки разоблачили и задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, которого обоснованно подозревают в...

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Тарас Савченко: «У Тростянець будуть доправлятися чергові вантажі, в тому числі – швидкі допомоги для евакуації поранених у лікарні Сум»
Сегодня 14:19
Cумські поліцейські затримали місцевих жителів з автоматами
Сегодня 14:00
На Лебединщині від осколкових поранень загинула жінка
Сегодня 13:42
На Сумщині змінено час комендантської години
Сегодня 13:04
Перший Сумський гуманітарний штаб: як отримати допомогу
Сегодня 12:48
На блок посту в Сумах зупинили авто з наркотиками
Сегодня 12:38
На Сумщині окупанти викрали комп'ютерну техніку з навчальних закладів
Сегодня 12:17
У Сумах черговий випадок стрілянини з незареєстрованої зброї
Сегодня 11:40
Які маршрутки у Сумах сьогодні працюють?
Сегодня 11:07
view counter

Статьи

Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
Сегодня 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
Сегодня 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
Вчера 13:52
Що робити при фосфорному бомбардуванні?
24.03.2022 22:27
Місяць незламності України: Сумщина
24.03.2022 18:31
Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
24.03.2022 14:29
Що робити якщо відсутній зв’язок із сімейним лікарем
24.03.2022 09:21
Реєстрація, перереєстрація безробітних та нарахування виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану
24.03.2022 08:01
Тренер "Альянсу" Анатолій Безсмертний про Туреччину, Суми та війну
23.03.2022 15:20
Дмитрий Живицкий: «Какое отношение к русским? Никакое. Это изгои на тысячу лет»
22.03.2022 20:20
Як отримати ліки на Сумщині під час війни
20.03.2022 21:47
5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину
19.03.2022 12:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.