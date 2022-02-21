На Сумщині окупанти викрали комп'ютерну техніку з навчальних закладів Викрадення майна окупантами з навчальних закладів у районі воєнних дій на Сумщині - розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом протизаконного знищення та відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій (ч. 1 ст. 433 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації під час окупації населених пунктів Краснопільської об’єднаної територіальної громади пограбували низку державних установ, зокрема обікрали навчальні заклади, звідки забрали комп’ютери, ноутбуки та відеокамери, а також зламали меблі та розбили вікна у приміщеннях.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.