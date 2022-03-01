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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 128 дітей

через збройну агресію РФ в Україні загинуло 128 дітей
У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях.
11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області військовими РФ було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.
13 березня 2022 року у м. Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.
До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів військовими РФ доставлено 9 дітей із м. Маріуполя та м. Сєвєродонецька.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.
Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
Право Загиблі діти
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