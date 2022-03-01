Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог готує хімічні атаки Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Так ворог «обробляє» населення рф щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення». Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії.

В разі хімічної атаки слід:

1. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

2. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

3. Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.

4. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

1. Візьміть аптечку.

2. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

3. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

4. Залиште приміщення сходами.

5. Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.