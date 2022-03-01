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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:20190

Прокуратура розслідує викрадення людини на Сумщині

За фактом викрадення окупантами чоловіка на Сумщині розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури з 20 березня 2022 року проводиться досудове розслідування за фактом викрадення людини, вчинене представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці російської федерації  зупинили на блокпосту 40-річного мешканця с. Боромля, який їхав на власному автомобілі до м. Тростянець. З того часу місцеперебування чоловіка невідоме.
Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Охтирської окружної прокуратури.
Право Викрадення людей
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