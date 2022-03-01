Прокуратура розслідує викрадення людини на Сумщині За фактом викрадення окупантами чоловіка на Сумщині розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури з 20 березня 2022 року проводиться досудове розслідування за фактом викрадення людини, вчинене представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці російської федерації зупинили на блокпосту 40-річного мешканця с. Боромля, який їхав на власному автомобілі до м. Тростянець. З того часу місцеперебування чоловіка невідоме.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Охтирської окружної прокуратури.