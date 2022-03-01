Мер Сум – про гуманітарну допомогу містянам Міська влада формує запас продуктів на медикаментів – повідомив у відеозверненні міський голова Сум Олександр Лисенко.

«Гуманітарна допомога у першу чергу надається тим, кому вона найбільше потрібна. Через соцзахист (територіальний центр «Берегиня») розподіляємо продуктові набори. Готуємося до прийому гуманітарної допомоги на державному рівні. Створено та узаконено Перший сумський гуманітарний штаб, чітко закріплені за ним працівники та волонтери. Тож будемо детально про все інформувати. На сьогодні формуємо реєстр для видачі гумдопомоги. Всі проблеми будемо вирішувати разом. Дай Боже, щоб їх було менше. Миру всім та злагоди».