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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:01123

Окупанти викрали останній автомобіль швидкої допомоги в Тростянці

У Тростянці на Сумщині 21 березня російській військові, які окупували місто, викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги.

Станція екстреної медичної допомоги залишилась повністю без транспорту. Медики не мають можливості доїхати до пацієнтів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відео, опублікованому на його сторінці на Facebook. Він також подякував медикам Тростянця, які продовжують надавати медичну допомогу в місті попри усі проблеми.

Він сказав, що наразі у Тростянецькій громаді - найскладніша ситуація. Російські військові продовжують грабувати місто третій тиждень. В місті знищена інфраструктура.

"Це справжнє нелюдське, терористичне, сталення до простих мирних мешканців, які нічим нікому ніколи не загрожували", - додав він.

Право Тростянець
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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