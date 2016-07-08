Окупанти викрали останній автомобіль швидкої допомоги в Тростянці

Станція екстреної медичної допомоги залишилась повністю без транспорту. Медики не мають можливості доїхати до пацієнтів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відео, опублікованому на його сторінці на Facebook. Він також подякував медикам Тростянця, які продовжують надавати медичну допомогу в місті попри усі проблеми.
Він сказав, що наразі у Тростянецькій громаді - найскладніша ситуація. Російські військові продовжують грабувати місто третій тиждень. В місті знищена інфраструктура.
"Це справжнє нелюдське, терористичне, сталення до простих мирних мешканців, які нічим нікому ніколи не загрожували", - додав він.
Про це розповів у своєму звіті Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький за 05.03.2022....
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