У Липовій Долині рятувальники ліквідували загоряння гаражу та авто

На гасіння направили черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як було встановлено, вогонь охопив покрівлю гаражу та автомобіль, що знаходився в середині. О 01:42 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню полум’я на розташовані поруч 3 господарчих споруди та 3 гаражі. О 03:38 пожежу ліквідували.
За попередніми висновками, припустима причина загоряння – коротке замикання авто.
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