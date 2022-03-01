У Липовій Долині рятувальники ліквідували загоряння гаражу та авто 21 березня о 01:26 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу приватного гаражу по вул. Роменській у смт Липова Долина, Роменського району.

На гасіння направили черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив покрівлю гаражу та автомобіль, що знаходився в середині. О 01:42 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню полум’я на розташовані поруч 3 господарчих споруди та 3 гаражі. О 03:38 пожежу ліквідували.

За попередніми висновками, припустима причина загоряння – коротке замикання авто.